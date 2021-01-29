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ЕС осудил Россию за выдачу паспортов на Донбассе и в Крыму

29 января 2021, 10:42

ЕС осудил Россию за выдачу паспортов на Донбассе и в Крыму

Европейский Союз осудил любые попытки России навязать свои законы и нормы населению в Крыму, а также в неподконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской областей. Об этом говорится в заявлении ЕС, произнесенной на заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг, 28 января, сообщает «Укринформ».

«Такие действия, как упрощенная и выборочная процедура получения российского гражданства, принудительная паспортизация и массовый призыв в вооруженные силы России в Крыму является нарушением международного права и основных принципов ОБСЕ =», - подчеркивается в заявлении.

Как отметили в ЕС, население, проживающее в Крыму и в неподконтрольных правительству районах Украины, «не должно быть лишено своих гражданских и имущественных прав».

«Мы призываем Россию обеспечить их права и основные свободы и добросовестно выполнять Минские договоренности. Мы также призываем Россию обеспечить международным правозащитным субъектам полный, свободный и неограниченный доступ на всю территорию Украины, включая Крым», — говорится в заявлении.

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