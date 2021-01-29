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Прокурору САП, который во второй раз закрыл дело «Роттердам+», устроят служебную проверку

29 января 2021, 11:19

Прокурору САП, который во второй раз закрыл дело «Роттердам+», устроят служебную проверку

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова приняла решение о проведении служебной проверки профессиональной деятельности прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталия Пономаренко, который во второй раз закрыл дело «Роттердам+». Об этом Венедиктова сообщила на своей странице в Facebook.

«Я приняла решение о проведении основательной, абсолютно прозрачной служебной проверки профессиональной деятельности прокурора САП Пономаренко В. П. в части осуществления им процессуального руководства в уголовном производстве № 52017000000000209 (дело "Роттердам+" — ред.)», — отметила она.

Детективам Национального антикоррупционного бюро, которые расследуют дело, предложат обратиться в Генеральную инспекцию Офиса генпрокурора по «всем необходимым документам, которые обосновывают их позицию в этом вопросе», добавила Венедиктова.

Отметим, что 25 января расследование дела «Роттердам+» было снова возобновлено исполняющим обязанности руководителя САП Максимом Грищуком по требованию НАБУ. Это произошло после того, как 21 января стало известно, что прокурор САП Виталий Пономаренко во второй раз закрыл дело.

После этого НАБУ в очередной раз призвало генпрокурора Ирину Венедиктову заменить старшего группы прокуроров в этом деле Пономаренко, чтобы обеспечить эффективное расследование «одной из крупнейших коррупционных схем в истории Украины».

Формулу «Роттердам+» в Украине начали использовать с апреля 2016 года. Она устанавливает тариф для тепловых электростанций на базе средней цены угля по импортному паритету за последний год. После этого началось повышение цен на электроэнергию — тариф в Украине был привязан к стоимости угля на товарных биржах Нидерландов.

В марте 2017 года НАБУ начало расследовать возможный заговор компании ДТЭК и руководства НКРЭКУ (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг) при внедрении формулы «Роттердам+». Убытки от внедрения фомулы следствие оценивает почти в 40 миллиардов гривен.

НАБУ объявило шесть подозрений по делу из-за формулы: четырем чиновникам НКРЭКУ, в частности, тогдашнему главе регулятора Дмитрию Вовку, а также двум топ-менеджерам ДТЭК — Борису Лисовому и Ивану Гелюху. Действия всех шестерых квалифицировали как «злоупотребление служебным положением». Однако, следователи САП частично закрыли дело, сославшись на недостаток доказательств.

Владелец ДТЭК Ринат Ахметов проходил по делу как свидетель и даже приезжал на допрос в НАБУ.

С 1 июля 2019 года была запущена новая модель рынка электроэнергии, в связи с чем прежние принципы формирования цен, в том числе формула «Роттердам+», прекратила действие, однако расследование продолжилось, а дело начало слушаться в судах.

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