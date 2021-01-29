В ВСУ — новый летальный случай от COVID-19

В Вооруженных силах Украины произошел 43-й летальный случай в результате осложнений от COVID-19. Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ.



Работник ВСУ находился на стационарном лечении в Львовском областном госпитале ветеранов войны и репрессированных им. Юрия Липы.



«Положительный ПЦР тест от 18.01.2021. Несмотря на проводимую терапию, состояние здоровья больного ухудшилось. Проведенные реанимационные мероприятия желаемого эффекта не дали», — сказано в сообщении.



За прошедшие сутки выявлено 45 новых случаев заболевания, из которых девять человек госпитализированы.



По состоянию на 29 января коронавирусной болезнью в ВСУ болеет 708 человек. С начала пандемии выздоровели 14 738 человек. На изоляции находится 138 человек.

За минувшие сутки в Украине выявили 5 181 случай заболевания коронавирусом. При этом 11 310 человек выздоровели, а 128 умерли.