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В ВСУ — новый летальный случай от COVID-19

29 января 2021, 12:46

В ВСУ — новый летальный случай от COVID-19

В Вооруженных силах Украины произошел 43-й летальный случай в результате осложнений от COVID-19. Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

Работник ВСУ находился на стационарном лечении в Львовском областном госпитале ветеранов войны и репрессированных им. Юрия Липы.

«Положительный ПЦР тест от 18.01.2021. Несмотря на проводимую терапию, состояние здоровья больного ухудшилось. Проведенные реанимационные мероприятия желаемого эффекта не дали», — сказано в сообщении.

За прошедшие сутки выявлено 45 новых случаев заболевания, из которых девять человек госпитализированы.

По состоянию на 29 января коронавирусной болезнью в ВСУ болеет 708 человек. С начала пандемии выздоровели 14 738 человек. На изоляции находится 138 человек.

За минувшие сутки в Украине выявили 5 181 случай заболевания коронавирусом. При этом 11 310 человек выздоровели, а 128 умерли.

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