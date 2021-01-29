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«ДНР» подтвердила более 20 тысяч случаев коронавируса

29 января 2021, 12:54

«ДНР» подтвердила более 20 тысяч случаев коронавируса

За сутки в отдельных районах Донецкой области выявили 158 заболевших коронавирусом. При этом 62 человека выздоровели, а 14 умерли.

Об этом сообщает «минздрав» группировки «ДНР».

За все время пандемии там признают 20 153 заболевших коронавирусом. Из них 10 733 человека выздоровели, а 1 777 умерли. Продолжают болеть 7 643 пациентов.

За сутки также выявили 76 случаев пневмоний, что на 6 случаев больше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализировано 54 человека. Всего на лечении находится 1476 пациентов с пневмониями, из них 653 на кислородной поддержке (+19 за сутки).

Власти Украины не публикуют данные о заболеваемости на неподконтрольных территориях.

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