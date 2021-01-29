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Двое военных ранены на Приазовье из-за обстрела боевиков

29 января 2021, 15:28

Двое военных ранены на Приазовье из-за обстрела боевиков

Двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения вследствие обстрела со стороны боевиков вблизи Водяного в Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

С помощью корректировки беспилотником типа «квадрокоптер» боевики сбросили выстрел ВОГ-17 над позициями Объединенных сил.

Пострадавших доставили в лечебное учреждение. Состояние их здоровья удовлетворительное.

«Такие действия вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников еще раз подтверждают, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться мирных договоренностей», — заявили в штабе.

О произошедшем уведомлены представители ОБСЕ.

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