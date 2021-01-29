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СМИ: Путин был во «дворце» под Геленджиком минимум четыре раза

29 января 2021, 15:39

СМИ: Путин был во «дворце» под Геленджиком минимум четыре раза

Президент России Владимир Путин посещал «дворец» под Геленджиком на берегу Черного моря не менее четырех раз. Об этом говорится в расследовании «Медузы», которая ссылается на участников стройки.

Как выяснило издание, строительством резиденции руководит Федеральная служба охраны. Сотрудники этой спецслужбы отвечают за дисциплину на объекте, водят президента по резиденции во время редких визитов и передают подрядчикам поручения заказчика.

Подземный комплекс под резиденцией уходит внутрь мыса Идокопас на 16 этажей, узнала «Медуза». Кроме того, на территории расположены две «аквадискотеки», в том числе фонтан, струи которого танцуют и подсвечиваются под песни Кайли Миноуг и французский шансон.

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального 19 января опубликовал расследование о «дворце Путина». По подсчетам расследователей, строительство резиденции обошлось в 100 миллиардов рублей, а его площадь сравнима с территорией 39 княжеств Монако. 

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