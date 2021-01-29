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Кабмин утвердил план вакцинации от коронавируса

29 января 2021, 19:09

Кабмин утвердил план вакцинации от коронавируса

Кабинета министров утвердил календарный план вакцинации от коронавируса. Предусматривается, что процесс начнется уже в феврале. До конца года вакцину получат 14,4 млн граждан различных категорий. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно плану, медики стационарных учреждений, где лечат от коронавируса, и военнослужащие, принимающие участие в Операции Объединенных сил, будут привиты первоочередно, всего 367 тысяч человек. Их вакцинация продлится с февраля по апрель текущего года и будет проведена мобильными бригадами.

В целом план вакцинации выглядит следующим образом:

- Февраль-апрель – вакцинация медиков стационаров COVID-19 и военных ООС (367 тысяч человек);
- Апрель-май – вакцинация людей старше 80 лет и медиков первичной помощи (1,9 млн человек);
- Май-июнь – другие медработники (363 тысяч человек);
- Июнь-июль – люди возрастом 70-79 лет (2,9 млн человек);
- Июль-август – сотрудники госбезопасности (640 тысяч человек);
- Август-сентябрь – люди возрастом 65-69 лет (2,3 млн человек);
- Сентябрь-октябрь – работник сферы образования (1,4 млн человек);
- Октябрь-ноябрь – люди возрастом 60-64 года (2,8 млн человек);
- Ноябрь-декабрь – другие категории (1,7 млн человек).

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