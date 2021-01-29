Печерском райсуде опровергли открытие уголовного дела против Байдена и Порошенко

В Печерском районном суде заявили, что не открывали уголовное производство в отношении президента США Джо Байдена и пятого президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщила пресс-служба суда.



В то же время в суде рассказали об осуществляющемся досудебном расследовании действий отдельных представителей международных организаций по заявлению народного депутата Андрея Деркача. Фамилии лиц не уточняются.



«Судебным решением от 11 сентября 2020 года удовлетворена жалоба адвоката Александра Телешецкого и уполномоченные лица Офиса генерального прокурора обязаны внести сведения в Единый реестр досудебных расследований по заявлению народного депутата Деркача Андрея Леонидовича от 10 августа 2020 года о совершении уголовного преступления и начать досудебное расследование. По содержанию заявления от 10 августа 2020 года усматривается, что признаки уголовного преступления имеют действия отдельных представителей международных организаций, без указания их фамилий», — говорится в сообщении.

27 января адвокат Порошенко Игорь Головань сообщил, что в Украине через два дня после инаугурации Байдена на посту президента США было зарегистрировано два новых уголовных производства, касающиеся якобы вмешательства в деятельность бывшего генерального прокурора Украины Виктора Шокина со стороны Порошенко и Байдена, занимавшего в то время пост вице-президента США.