Боевики продолжают ограничивать передвижение миссии ОБСЕ на Донетчине

Боевики не пропустили патруль миссии ОБСЕ через блокпост вблизи поселка Старопетровское. Об этом сообщается в отчете миссии за 28 января.



Отмечается, что наблюдатели не смогли проехать в сторону оккупированного поселка (ранее Карло-Марксово), что в 6 км от города Енакиево.



Свой отказ боевики аргументировали проведением в этом районе учений военного типа и приказами от командиров.

27 января наблюдатели миссии ОБСЕ в очередной раз не смогли пересечь блокпост у оккупированного села Безыменное на Приазовье. Члены вооруженных формирований сослались на отсутствие разрешения от командиров.