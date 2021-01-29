Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Боевики продолжают ограничивать передвижение миссии ОБСЕ на Донетчине

29 января 2021, 22:59

Боевики продолжают ограничивать передвижение миссии ОБСЕ на Донетчине

Боевики не пропустили патруль миссии ОБСЕ через блокпост вблизи поселка Старопетровское. Об этом сообщается в отчете миссии за 28 января.

Отмечается, что наблюдатели не смогли проехать в сторону оккупированного поселка (ранее Карло-Марксово), что в 6 км от города Енакиево.

Свой отказ боевики аргументировали проведением в этом районе учений военного типа и приказами от командиров.

27 января наблюдатели миссии ОБСЕ в очередной раз не смогли пересечь блокпост у оккупированного села Безыменное на Приазовье. Члены вооруженных формирований сослались на отсутствие разрешения от командиров.

ТЕГИ

Организации
ОБСЕ
Места
Енакиево

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:45
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 29 января
22:59
Боевики продолжают ограничивать передвижение миссии ОБСЕ на Донетчине
15:02
Прокуратура собирает информацию о работе тайной тюрьмы боевиков «Изоляция»
15:00
«ЛНР» повышает тарифы на коммуналку
12:54
«ДНР» подтвердила более 20 тысяч случаев коронавируса
08:50
«ЛНР» сообщила еще о двух умерших и 11 заболевших ковидом
23:59
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 28 января
15:10
«Л-ДНР» представили свою «доктрину»: без вхождения в Россию, но с захватом всего Донбасса
12:19
Реалии «ДНР»: компания Курченко остановила завод в Енакиево и отказалась от предприятия в Донецке
09:56
За сутки «ДНР» зарегистрировала 305 новых случаев коронавируса и 21 смерть
09:23
«ДНР» возобновит работку КПВВ под Донецком 29 января
09:02
«ЛНР»: Еще 28 заболевших и трое умерших от ковида
все новости
23:45
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 29 января
22:59
Боевики продолжают ограничивать передвижение миссии ОБСЕ на Донетчине
21:49
Печерском райсуде опровергли открытие уголовного дела против Байдена и Порошенко
20:39
В Минобразования рассказали, когда пройдет ВНО для детей из ОРДЛО
19:09
В Кабмине утвердили план вакцинации от коронавируса
18:45
«Никому не запрещено писать фантастические романы». Кулеба — о доктрине «Русский Донбасс»
18:12
КЖЕ просит полицию проверить организации, которые выдают пресс-карты за деньги
16:08
В «черный список» внесли еще пятерых российских исполнителей
15:39
СМИ: Путин был во «дворце» под Геленджиком минимум четыре раза
15:28
Двое военных ранены на Приазовье из-за обстрела боевиков
15:02
Прокуратура собирает информацию о работе тайной тюрьмы боевиков «Изоляция»
15:00
«ЛНР» повышает тарифы на коммуналку
все новости
ВИДЕО
Бюджеты городов Донбасса: коррупция, скандалы, контроль ►
28 января, 15:32
Как делают тесты на COVID-19 на КПВВ «Новотроицкое» ►
25 января, 18:18
Дайджест НД: повторный референдум на Донбассе, отчисление за TikTok и будущее документов ЛДНР»
25 января, 10:35

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция