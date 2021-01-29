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По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 29 января

29 января 2021, 23:45

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 29 января

Ситуация с распространением COVID-19

В Донецкой области выявили еще 188 новых случаев заболевания коронавирусом. Умерли 25 заболевших ранее. С начала пандемии на Донетчине без учета ОРДО зафиксирован 43 751 случай заболевания. Из них 38 103 человека выздоровели, 876 — умерли.

Группировка «ДНР» заявила о 158 новых случаях коронавируса и смерти 14 пациентов. С начала пандемии «ДНР» признала 20 153 случаев заболевания. Из них 10 733 человека выздоровели, а 1 777 умерли.

В Луганской области лабораторно подтверждено 40 новых случаев COVID-19. В результате осложнений от COVID-19 умерла 56-летняя женщина из Северодонецка. За все время исследований выявлено 13 785 случаев болезни, выздоровели 11 499 пациентов, 394 — умерли.

В отдельных районах Луганской области выявили 11 случаев заболевания коронавирусом. При этом двое ранее заболевших умерли, заявили в группировке «ЛНР». Всего там подтверждают 2 577 заболевших. Из них 2 120 человек выздоровели, а 224 — умерли.

Политика

Европейский Союз осудил упрощенную и выборочную процедуру получения российского гражданств в Крыму, а также в неподконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской областей.

Кремль не собирается включать Донбасс в состав России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал высказывание главреда Russia Today Маргариты Симоньян, которая на форуме «Русский Донбасс» в Донецке призвала включить регион в состав России.

По данным Восточной правозащитной группы, группировки «ДНР» и «ЛНР» могут объединиться в одно формирование. Как утверждается, вопрос об объединении хотят вынести на «Референдум Донбасса», однако в какой именно форме будет объединение еще не решено.

Боевые действия

Боевики не пропустили патруль миссии ОБСЕ через блокпост вблизи поселка Старопетровское в Донецкой области. Свой отказ члены вооруженных формирований аргументировали проведением в этом районе учений и приказами от командиров.

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