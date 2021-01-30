Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В Украине за сутки - 4 685 новых случаев коронавируса, выздоровело 11 317 человек

30 января 2021, 08:19

В Украине за сутки - 4 685 новых случаев коронавируса, выздоровело 11 317 человек

В Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 4 685 новых случаев заболевания коронавирусом. При этом выздоровело – 11 317 человек, умерло 149 пациентов. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

За все время пандемии в стране выявили 1 216 278 случаев заболевания, 22 628 человек - умерли от осложнений, выздоровели – 1 014 658 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (412), Львовской (353), г. Киев (341), Днепропетровской (335) и Киевской (325) областях.

ТЕГИ

Прочее
коронавирус

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
09:45
За сутки «ДНР» зарегистрировала 190 новых случаев заражения COVID-19
08:52
«ЛНР» зарегистрировала четыре смерти и 20 новых случаев заболевания коронавирусом
23:45
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 29 января
22:59
Боевики продолжают ограничивать передвижение миссии ОБСЕ на Донетчине
15:02
Прокуратура собирает информацию о работе тайной тюрьмы боевиков «Изоляция»
15:00
«ЛНР» повышает тарифы на коммуналку
12:54
«ДНР» подтвердила более 20 тысяч случаев коронавируса
08:50
«ЛНР» сообщила еще о двух умерших и 11 заболевших ковидом
23:59
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 28 января
15:10
«Л-ДНР» представили свою «доктрину»: без вхождения в Россию, но с захватом всего Донбасса
12:19
Реалии «ДНР»: компания Курченко остановила завод в Енакиево и отказалась от предприятия в Донецке
09:56
За сутки «ДНР» зарегистрировала 305 новых случаев коронавируса и 21 смерть
все новости
09:45
За сутки «ДНР» зарегистрировала 190 новых случаев заражения COVID-19
08:52
«ЛНР» зарегистрировала четыре смерти и 20 новых случаев заболевания коронавирусом
08:19
В Украине за сутки - 4 685 новых случаев коронавируса, выздоровело 11 317 человек
23:45
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 29 января
22:59
Боевики продолжают ограничивать передвижение миссии ОБСЕ на Донетчине
21:49
Печерском райсуде опровергли открытие уголовного дела против Байдена и Порошенко
20:39
В Минобразования рассказали, когда пройдет ВНО для детей из ОРДЛО
19:09
В Кабмине утвердили план вакцинации от коронавируса
18:45
«Никому не запрещено писать фантастические романы». Кулеба — о доктрине «Русский Донбасс»
18:12
КЖЕ просит полицию проверить организации, которые выдают пресс-карты за деньги
16:08
В «черный список» внесли еще пятерых российских исполнителей
15:39
СМИ: Путин был во «дворце» под Геленджиком минимум четыре раза
все новости
ВИДЕО
Бюджеты городов Донбасса: коррупция, скандалы, контроль ►
28 января, 15:32
Как делают тесты на COVID-19 на КПВВ «Новотроицкое» ►
25 января, 18:18
Дайджест НД: повторный референдум на Донбассе, отчисление за TikTok и будущее документов ЛДНР»
25 января, 10:35

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция