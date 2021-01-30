В Украине за сутки - 4 685 новых случаев коронавируса, выздоровело 11 317 человек

В Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 4 685 новых случаев заболевания коронавирусом. При этом выздоровело – 11 317 человек, умерло 149 пациентов. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.



За все время пандемии в стране выявили 1 216 278 случаев заболевания, 22 628 человек - умерли от осложнений, выздоровели – 1 014 658 человек.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (412), Львовской (353), г. Киев (341), Днепропетровской (335) и Киевской (325) областях.