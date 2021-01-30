За сутки «ДНР» зарегистрировала 190 новых случаев заражения COVID-19

В отдельных районах Донецкой области за минувшие сутки зарегистрировано 190 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в так называемом минздраве группировки «ДНР».



Всего с начала пандемии «ДНР» признала 20 343 случая заболевания коронавирусом. Из них на лечении находятся 7 764 пациентов, 10 786 человека выписаны, 1 793 скончались.



Вчера, 29 января, общее число умерших было 1 777. Исходя из этих данных, в ОРДО вследствие осложнений от коронавируса за последние сутки умерли 16 человек.

Власти Украины не публикуют данные о заболеваемости на неподконтрольных территориях.