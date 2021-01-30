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Коронавирус на Донетчине: 160 новых случаев и 29 смертей

30 января 2021, 11:21

Коронавирус на Донетчине: 160 новых случаев и 29 смертей

За прошедшие сутки в Донецкой области выявили 166 новых случаев инфицирования коронавирусом. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Павел Кириленко.

Кроме этого, за последние несколько дней зафиксировано 29 летальных случаев вследствие осложнений. 14 ранее заболевших умерли в Мариупольской ОТГ, трое в Покровской, по двое в Светлодарской, Бахмутской и Кураховской ОТГ, по одному в Константиновской, Дружковской, Иллиневской, Сартанской, Ольгинской и Торецкой ОТГ.

67 новых случаев заболевания подтверждено в Мариупольской ОТГ, 17 в Краматорской, 13 в Великоновоселковской, 12 в Бахмутской, по восемь в Торецкой и Селидовской ОТГ, семь в Кураховской, по пять в Мирноградськой, Авдеевской и Угледарской ОТГ, по три в Сартанской, Мангушской, Марьинской и Лиманской ОТГ, по два в Никольской и Константиновской ОТГ, по одному в Ольгинской, Новогродовской и Добропольской ОТГ.

С начала пандемии на Донетчине без учета оккупированной территории зафиксировано 43 917 случаев заболевания COVID-19, из которых 39 166 человека выздоровели, 905 — умерли.

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