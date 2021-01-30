Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Ляшко: В Украине COVID-вакцину Pfizer используют для медиков

30 января 2021, 12:18

Ляшко: В Украине COVID-вакцину Pfizer используют для медиков

Вакцина Pfizer от коронавируса в первую очередь будет использоваться для прививки медицинских работников. Об этом рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью BBC News Украина.

«Pfizer сразу пойдет на мобильные бригады и для вакцинации медицинских работников. Pfizer будет ехать из холодильника с температурой −80 в холодильник, где будет +2. В таких условиях она может храниться 5 дней. Такие температурные условия наиболее экономически целесообразно использовать Pfizer в мобильных бригадах для врачей», — сказал Ляшко.

Он отметил, что если в Украину приедет 300 тысяч Pfizer, то хватит для врачей и социальных работников. А если приедет 100 тысяч доз, то только для врачей.

Тем, кому не хватит Pfizer, будут делать прививки вакциной Sinovac.

В рамках глобальной помощи COVAX Украине обещали безвозмездно предоставить от 8 до 16 млн доз вакцин.

К этому времени Украина заключила предварительный контракт только с одной компанией о закупке вакцин от коронавируса — это китайский производитель Sinovac. Однако эта вакцина проходит третью стадию испытаний. Согласно исследованиям, проведенным в Бразилии, эффективность Sinovac составляет 50%. Министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что контракта с этой китайской компанией не будет, если эффективность вакцины будет менее 70%.

Ранее Ляшко информировал, что Украина ведет переговоры с несколькими международными компаниями — ведущими производителями. И до 1 февраля должны объявить о еще одном контракте на закупку вакцин.

Минздрав планирует за 2021-2022 годы вакцинировать 50% населения Украины.

ТЕГИ

Прочее
Вакцинация коронавирус
Люди
Виктор Ляшко

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
09:45
За сутки «ДНР» зарегистрировала 190 новых случаев заражения COVID-19
08:52
«ЛНР» зарегистрировала четыре смерти и 20 новых случаев заболевания коронавирусом
23:45
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 29 января
22:59
Боевики продолжают ограничивать передвижение миссии ОБСЕ на Донетчине
15:02
Прокуратура собирает информацию о работе тайной тюрьмы боевиков «Изоляция»
15:00
«ЛНР» повышает тарифы на коммуналку
12:54
«ДНР» подтвердила более 20 тысяч случаев коронавируса
08:50
«ЛНР» сообщила еще о двух умерших и 11 заболевших ковидом
23:59
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 28 января
15:10
«Л-ДНР» представили свою «доктрину»: без вхождения в Россию, но с захватом всего Донбасса
12:19
Реалии «ДНР»: компания Курченко остановила завод в Енакиево и отказалась от предприятия в Донецке
09:56
За сутки «ДНР» зарегистрировала 305 новых случаев коронавируса и 21 смерть
все новости
13:56
Умер военный, которого ранил снайпер на Луганщине
13:40
«ДНР» возобновит работу своего пункта пропуска под Донецком 1 февраля
12:18
Ляшко: В Украине COVID-вакцину Pfizer используют для медиков
11:21
Коронавирус на Донетчине: 160 новых случаев и 29 смертей
09:45
За сутки «ДНР» зарегистрировала 190 новых случаев заражения COVID-19
08:52
«ЛНР» зарегистрировала четыре смерти и 20 новых случаев заболевания коронавирусом
08:19
В Украине за сутки — 4 685 новых случаев коронавируса, выздоровело 11 317 человек
23:45
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 29 января
22:59
Боевики продолжают ограничивать передвижение миссии ОБСЕ на Донетчине
21:49
Печерском райсуде опровергли открытие уголовного дела против Байдена и Порошенко
20:39
В Минобразования рассказали, когда пройдет ВНО для детей из ОРДЛО
19:09
В Кабмине утвердили план вакцинации от коронавируса
все новости
ВИДЕО
Бюджеты городов Донбасса: коррупция, скандалы, контроль ►
28 января, 15:32
Как делают тесты на COVID-19 на КПВВ «Новотроицкое» ►
25 января, 18:18
Дайджест НД: повторный референдум на Донбассе, отчисление за TikTok и будущее документов ЛДНР»
25 января, 10:35

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция