Ляшко: В Украине COVID-вакцину Pfizer используют для медиков

Вакцина Pfizer от коронавируса в первую очередь будет использоваться для прививки медицинских работников. Об этом рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью BBC News Украина.



«Pfizer сразу пойдет на мобильные бригады и для вакцинации медицинских работников. Pfizer будет ехать из холодильника с температурой −80 в холодильник, где будет +2. В таких условиях она может храниться 5 дней. Такие температурные условия наиболее экономически целесообразно использовать Pfizer в мобильных бригадах для врачей», — сказал Ляшко.



Он отметил, что если в Украину приедет 300 тысяч Pfizer, то хватит для врачей и социальных работников. А если приедет 100 тысяч доз, то только для врачей.



Тем, кому не хватит Pfizer, будут делать прививки вакциной Sinovac.

В рамках глобальной помощи COVAX Украине обещали безвозмездно предоставить от 8 до 16 млн доз вакцин.



К этому времени Украина заключила предварительный контракт только с одной компанией о закупке вакцин от коронавируса — это китайский производитель Sinovac. Однако эта вакцина проходит третью стадию испытаний. Согласно исследованиям, проведенным в Бразилии, эффективность Sinovac составляет 50%. Министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что контракта с этой китайской компанией не будет, если эффективность вакцины будет менее 70%.



Ранее Ляшко информировал, что Украина ведет переговоры с несколькими международными компаниями — ведущими производителями. И до 1 февраля должны объявить о еще одном контракте на закупку вакцин.



Минздрав планирует за 2021-2022 годы вакцинировать 50% населения Украины.