Украина получит 117 тысяч доз вакцины Pfizer от COVID-19 в середине февраля

Украина в рамках программы COVAX получит в феврале 117 тысяч доз вакцины от Pfizer-BioNTech американского производства. Кроме этого, в течение первого полугодия 2021 года, от 2,2 до 3,7млн доз вакцины AstraZeneca / Oxford. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.



Он отметил, что вакцина Pfizer-BioNTech будет распределена для вакцинации сотрудников больниц, в которых оказывают помощь пациентам с COVID-19.



По информации Ляшко, COVAX получили заявки на первую волну от 72 стран, было отобрано 18 стран, среди которых и Украина.



«Это в очередной раз подтверждает, что Украина способна обеспечить необходимую холодовую цепь и логистику вакцин с сверхнизким условиями хранения», — написал он.



В свою очередь министр здравоохранения Максим Степанов пояснил, что поставки в Украину вакцины компании Pfizer начнутся в средине февраля.