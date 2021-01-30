В Луганской области выявили 108 новых случаев COVID-19. Умерли два человека

За минувшие сутки в Луганской области лабораторно подтверждено 108 новых случаев COVID-19. От осложнений умерли еще два человека — 70-летняя женщина из Кременского района и 77-летняя женщина из Меловского района. Об этом сообщили в облгосадминистрации.



33 новых случая выявили в Северодонецке, 16 в Лисичанск, 14 в Рубежном, по десять в Попаснянском и Старбильськом районах, восемь в Новопсковском районе, семь в Кормянском, по четыре в Беловодском и Меловском районах, два в Сватовском районе.



За все время исследований в области этот диагноз лабораторно подтвержден у 13 893 человек. Из них выздоровели — 11644 (145 за последние сутки), лечатся — 1853, умерло 396 человек.



Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 — 16,9%.