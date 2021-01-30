Беспилотники миссии ОБСЕ продолжают глушить по обе стороны линии фронта

Беспилотники миссии ОБСЕ 28 января подверглись глушению во время полетов по обе стороны линии соприкосновения. Об этом сообщается в отчете миссии.



Так, БПЛА СММ дальнего радиуса действия подвергался воздействию помех сигналу GPS над районами между подконтрольными правительству населенными пунктами Иллиневка (ранее Ильича), Опытное, а также между н. п. Старомихайловка и н. п. Степановка.



«28 января, при выполнении полета над районами вблизи н. п. Пантелеймоновка (неподконтрольный правительству, 26 км к северо-востоку от Донецка), БПЛА СММ малого радиуса действия подвергался воздействию помех сигналу GPS (по оценке, в результате предполагаемого глушения)», — говорится в отчете.



В миссии отметили, что помехи сигналу могли создавать из любого места в радиусе нескольких километров от местоположения БПЛА.