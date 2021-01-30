Протесты захлестнули Россию и Украину. А что в Донецке? ►

В Украине протестуют против повышения тарифов, а в России — против путинского режима. Что об этом думают в Донецке и может ли Кремль использовать Донбасс, чтобы отвлечь внимание от митингов? Об этом вы узнаете в новом выпуске «Донбасс сегодня»:



Что думают жители Донецка о Навальном и российских акциях в его поддержку? Славянск или Мариуполь: кто платит больше за отопление и почему?

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Прилепин против Стрелкова: почему рассорились медийные лица «русской весны» и «Новороссии». И кому они выгодны в Москве?