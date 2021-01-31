Боевики 5 раз нарушали «тишину», ранены двое бойцов

За минувшие сутки, 30 января, боевики пять раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе в результате чего двое украинских военнослужащих получили ранения. Об этом сообщили в пресс-центре ООС.



Боевики обстреляли укрепления ОС вблизи Новомихайловки, Авдеевки, Золотого-4. По данным штаба, возле Новомихайловки Марьинского района были ранены двое бойцов.



Обстрелы производились из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



О фактах нарушения режима прекращения огня проинформированы представители ОБСЕ.