В ВСУ — 17 новых случаев заболевания ковидом

За прошедшие сутки в Вооруженных силах Украины зафиксировано 17 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщает командование мед сил ВСУ.
Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 4 человека (Черкасская, Житомирская и Запорожская области).
«Состояние здоровья больных удовлетворительное, назначено необходимое лечение», — сообщили в командовании медсил.
По состоянию на 31 января коронавирусной болезнью в ВСУ болеет 749 человек. С начала пандемии выздоровели 14 774 человека, летальных случаев — 43.
На изоляции, в том числе самоизоляции, находится 146 человек.
За минувшие сутки, 30 января, положительные результаты на инфицирование ковидом в Украине получили 3 177 человек. Кроме этого, выздоровели 4126 человек, а 79 заболевших ранее умерли.