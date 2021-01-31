В ВСУ — 17 новых случаев заболевания ковидом

За прошедшие сутки в Вооруженных силах Украины зафиксировано 17 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщает командование мед сил ВСУ.



Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 4 человека (Черкасская, Житомирская и Запорожская области).



«Состояние здоровья больных удовлетворительное, назначено необходимое лечение», — сообщили в командовании медсил.



По состоянию на 31 января коронавирусной болезнью в ВСУ болеет 749 человек. С начала пандемии выздоровели 14 774 человека, летальных случаев — 43.



На изоляции, в том числе самоизоляции, находится 146 человек.

За минувшие сутки, 30 января, положительные результаты на инфицирование ковидом в Украине получили 3 177 человек. Кроме этого, выздоровели 4126 человек, а 79 заболевших ранее умерли.