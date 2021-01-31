На Донетчине выявили еще 182 больных COVID-19

За минувшие сутки, 30 января, лаборатории Донецкой области сообщили о 182 новых больных коронавирусной болезнью, среди которых 13 детей. Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.



Так, 64 случая болезни выявлено в Славянской ТГ, 31 — в Мариупольской ТГ, 17 — в Краматорской ТГ, 12 — в Константиновской ТГ, 10 — в Николаевской ТГ, по 8 — в Бахмутской и Торецкой ТГ, 7 — в Покровской ТГ, по 5 — в Добропольской и Белозерской ТГ, 4 — в Сартанской ТГ, по 2 — в Соледарской, Дружковской и Марьинской ТГ, по 1 — в Светлодарской, Великоновоселковской, Черкасской, Авдеевской и Новодонецкой ТГ.



За все время исследований в Донецкой области без учета оккупированной территории COVID-19 обнаружили у 44 099 человек. Из них 39 377 человек выздоровели, 905 — умерли.

За минувшие сутки, 30 января, положительные результаты на инфицирование ковидом в Украине получили 3 177 человек. Кроме этого, выздоровели 4126 человек, а 79 заболевших ранее умерли.