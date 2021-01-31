Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

На Донетчине выявили еще 182 больных COVID-19

31 января 2021, 13:30

На Донетчине выявили еще 182 больных COVID-19

За минувшие сутки, 30 января, лаборатории Донецкой области сообщили о 182 новых больных коронавирусной болезнью, среди которых 13 детей. Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

Так, 64 случая болезни выявлено в Славянской ТГ, 31 — в Мариупольской ТГ, 17 — в Краматорской ТГ, 12 — в Константиновской ТГ, 10 — в Николаевской ТГ, по 8 — в Бахмутской и Торецкой ТГ, 7 — в Покровской ТГ, по 5 — в Добропольской и Белозерской ТГ, 4 — в Сартанской ТГ, по 2 — в Соледарской, Дружковской и Марьинской ТГ, по 1 — в Светлодарской, Великоновоселковской, Черкасской, Авдеевской и Новодонецкой ТГ.

За все время исследований в Донецкой области без учета оккупированной территории COVID-19 обнаружили у 44 099 человек. Из них 39 377 человек выздоровели, 905 — умерли.

За минувшие сутки, 30 января, положительные результаты на инфицирование ковидом в Украине получили 3 177 человек. Кроме этого, выздоровели 4126 человек, а 79 заболевших ранее умерли.

ТЕГИ

Прочее
коронавирус

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:23
«ДНР»: Девятеро умерших и 83 заболевших COVID-19 за сутки в ОРДО
09:47
«ДНР» сообщила о получении первой партии российской вакцины от ковида
09:28
«ЛНР» заявила об одном умершем и 27 заболевших COVID-19
21:50
Протесты захлестнули Россию и Украину. А что в Донецке? ►
09:45
За сутки «ДНР» зарегистрировала 190 новых случаев заражения COVID-19
08:52
«ЛНР» зарегистрировала четыре смерти и 20 новых случаев заболевания коронавирусом
23:45
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 29 января
22:59
Боевики продолжают ограничивать передвижение миссии ОБСЕ на Донетчине
15:02
Прокуратура собирает информацию о работе тайной тюрьмы боевиков «Изоляция»
15:00
«ЛНР» повышает тарифы на коммуналку
12:54
«ДНР» подтвердила более 20 тысяч случаев коронавируса
08:50
«ЛНР» сообщила еще о двух умерших и 11 заболевших ковидом
все новости
15:23
«ДНР»: Девятеро умерших и 83 заболевших COVID-19 за сутки в ОРДО
14:19
Коронавирусную болезнь выявили еще у 25 жителей Луганщины, один умер
13:30
На Донетчине выявили еще 182 больных COVID-19
11:21
В ВСУ — 17 новых случаев заболевания ковидом
09:47
«ДНР» сообщила о получении первой партии российской вакцины от ковида
09:28
«ЛНР» заявила об одном умершем и 27 заболевших COVID-19
08:21
Чуть более 3 тысяч заболевших COVID-19 выявлено в Украине за сутки
08:05
Боевики 5 раз нарушали «тишину», ранены двое бойцов
21:50
Протесты захлестнули Россию и Украину. А что в Донецке? ►
17:05
Беспилотники миссии ОБСЕ продолжают глушить по обе стороны линии фронта
16:27
Двое военнослужащих получили ранение в районе Марьинки при обстреле
16:07
В Луганской области выявили 108 новых случаев COVID-19. Умерли два человека
все новости
ВИДЕО
Протесты захлестнули Россию и Украину. А что в Донецке? ►
30 января, 21:50
Бюджеты городов Донбасса: коррупция, скандалы, контроль ►
28 января, 15:32
Как делают тесты на COVID-19 на КПВВ «Новотроицкое» ►
25 января, 18:18

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция