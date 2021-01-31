«ДНР»: Девятеро умерших и 83 заболевших COVID-19 за сутки в ОРДО

В отдельных районах Донецкой области коронавирусную болезнь выявили еще у 83 человек. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ДНР».



Согласно сообщению, 30 января лаборатория в Донецке провела 188 исследований, еще у 20 пациентов COVID-19 установили клинико-эпидемиологически.



Девять пациентов умерли за сутки.



По состоянию на 31 января «ДНР» признает 20 426 случаев заболевания СOVID-19, из которых 10 786 человек выздоровели, 1802 — умерли.



Кроме этого, «ДНР» заявляет, что за прошедшие сутки выявила 52 случая пневмоний, из которых 32 человека госпитализировали. Всего на лечении 1494 пациента с пневмониями, из них 655 на кислородной поддержке.

За минувшие сутки, 30 января, положительные результаты на инфицирование ковидом в Украине получили 3 177 человек. Кроме этого, выздоровели 4126 человек, а 79 заболевших ранее умерли.