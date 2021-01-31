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Суд в Нидерландах рассмотрит обращение о компенсациях от семей погибших при крушении MH17

31 января 2021, 17:03

Суд в Нидерландах рассмотрит обращение о компенсациях от семей погибших при крушении MH17

В судебном комплексе «Схипхол» в Нидерландах 1 февраля в 10:00 по местному времени состоится первое в этом году судебное заседание по делу о крушении пассажирского самолета рейса МН17 в небе над Донбассом летом 2014 года. Об этом сообщает «Укринформ».

По информации журналистов, на слушании, в частности, рассмотрят ход дополнительного расследования и обращения родственников погибших относительно компенсаций.

Рассмотрение дела по существу Окружной суд Гааги начнет 7 июня 2021 года.

«Боинг» авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 «Амстердам — Куала-Лумпур», сбили в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. На борту самолета находились 298 человек, все они погибли.

В марте этого года в Нидерландах начался судебный процесс над четырьмя обвиняемыми в трагедии рейса МН17 Малазийских авиакомпании. Самолет был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года.

Слушания проходят в отсутствие обвиняемых — трех граждан России и одного украинца — Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко.

Международная следственная группа пришла к выводу, что комплекс «Бук», из которого сбили «Боинг», принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО, базирующейся в российском Курске. Власти России свою причастность к трагедии отрицают.

В мае 2018 года власти Австралии и Нидерландов официально обвинили Россию в причастности к крушению «Боинга» MH17 над Донбассом.

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