Штаб ООС рассказал о 10 новых обстрелах на Донбассе

За минувшие сутки пророссийские незаконные вооруженные формирования на Донбассе 9 раз открывали огонь по украинским позициям. С начала текущих суток зафиксирован один обстрел. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Указано, что вблизи Водяного на Приазовье боевики открывали огонь из миномета 120-го калибра, автоматических станковых, станковых противотанковых и подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



В штабе подчеркнули, что для корректировки огня НВФ использовали беспилотный летательный аппарат типа «крыло», который был сбит средствами радиоэлектронной борьбы.



Неподалеку Лебединского ОС зафиксировали обстрел из миномета 82-го калибра, у Песок — из автоматических станковых гранатометов. Вблизи Опытного зафиксировано несколько очередей в сторону украинских позиций из стрелкового оружия, а в пригороде Авдеевки — еще и из крупнокалиберного пулемета.



С начала текущих суток, 1 февраля, украинская сторона зафиксировала одно нарушение режима прекращения огня. Подчеркивается, что вблизи Авдеевки НВФ открывали неприцельный обстрел в сторону украинских позиций с ручного противотанкового и подствольного гранатометов.



Никто из украинских военных вчера и сгодня не пострадал, отметили в штабе.

Режим полного прекращения огня на Донбассе формально действует с 27 июля. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество уменьшилось.