«ЛНР» зафиксировала еще 4 смерти от COVID-19

В отдельных районах Луганской области за сутки от коронавирусной болезни умерли еще 27 человек. Об этом утверждают в «минздраве» группировки «ЛНР».



В то же время о новых случаях заражений не сообщается. Географию летальных случаев или другие подробности в формировании не называют.



По состоянию на 31 января «ЛНР» признает 2624 случая заболевания COVID-19, из которых 2171 человек выздоровели, 233 — умерли.



Низкое количество выявляемых в ОРЛО случаев заражения связано с объемом проводимых исследований. В октябре в группировке признавали, что лаборатории проводят от 200 до 250 исследований в сутки и не справляются с нагрузкой.



Официальной информации об эпидемической ситуации на временно оккупированных территориях нет.

За последние сутки в Украине выявили 2030 новых случаев COVID-19. За все время пандемии в стране выявили 1 221 485 заболевших коронавирусом. Из них 1 023 915 человек выздоровели, а 22 768 умерли.