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На Донетчине выявили еще 66 заразившихся COVID-19

01 февраля 2021, 09:50

На Донетчине выявили еще 66 заразившихся COVID-19

За минувшие сутки, 31 января, лаборатории Донецкой области сообщили о 6 новых больных коронавирусной болезнью, среди которых 5 детей.

Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

Так, 40 случаев болезни выявлено в Мариупольской ТГ, 9 — в Краматорской ТГ, 8 — в Бахмутской ТГ, 7 — в Светлодарской и по 1 в Северской и Часовярской.

За все время исследований в Донецкой области без учета оккупированной территории COVID-19 обнаружили у 44 165 человек. Из них 39 580 человек выздоровели, 905 — умерли.

За последние сутки в Украине выявили 2030 новых случаев COVID-19. За все время пандемии в стране выявили 1 221 485 заболевших коронавирусом. Из них 1 023 915 человек выздоровели, а 22 768 умерли.

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