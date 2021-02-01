Законопроект о переходном периоде изучают в Париже и Берлине

Законопроект о государственной политике переходного периода, представленный министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, изучается Францией и Германией. Об этом сообщил посол Франции в Украине Этьен де Понсен.



«Сейчас мы рассматриваем этот законопроект и в Париже, и в Киеве. Мы также обсуждаем его с нашими партнерами, в частности с Германией, чтобы достичь общей позиции. Вот почему я бы предпочел не реагировать сейчас. Общая реакция на этот законопроект появится в ближайшее время», — сказал посол в интервью агентству «Интерфакс-Украина».



В то же время де Понсен подчеркнул, что выборы на Донбассе нельзя проводить, пока не будут обеспечены условия безопасности.



«Мы очень хорошо понимаем обеспокоенность Украины этим вопросом, который представляет общественный интерес. Мы разделяем мнение Украины о том, что выборы нельзя проводить, пока не будут обеспечены условия безопасности. Однако цель должна состоять в том, чтобы провести выборы как можно скорее, поскольку голосование и управление через выборные органы является основным условием демократии», — отметил он.



Также дипломат указал, что конфликт в Украине не стоит называть замороженным.



«В Украине конфликт не заморожен, и я не знаю, было бы это лучше, если было бы иначе. На данный момент мы сосредотачиваем все свои усилия на достижении результатов в рамках Нормандского формата и Минского процесса. Это наша основная цель», — пояснил он.

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий 11 января обнародовало драфт законопроекта «О государственной политике переходного периода».



В Минреинтеграции позже уточнили, что законопроекте не будет слова «коллаборант», какая будет амнистия и что Украина будет делать с документами, выданными украинцам группировками «ЛДНР».