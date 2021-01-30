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Коваленко перешел из «Шахтера» в итальянскую «Аталанту»

Обновлено
01 февраля 2021, 15:19

Коваленко перешел из «Шахтера» в итальянскую «Аталанту»

Украинский футболист Виктор Коваленко перешел из донецкого «Шахтера» в итальянскую «Аталанту». Информация о трансфере отображена на сайте Серии А.

Позже о переходе объявила сама «Аталанта».


По данным профильного ресурса Transfermarkt, сумма перехода составила 700 тысяч евро. Контракт с «Шахтером» у Коваленко истекал летом 2021 года, поэтому сумма компенсации за его досрочный разрыв относительно невелика.

24-летний Коваленко прибыл в Италию в воскресенье для подписания контракта с новым клубом. 

 
 
 
 
 
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Публикация от Viktor Kovalenko (@vitykovalenko)

Виктор Коваленко родом из Херсона, воспитанник футбольной академии донецкого «Шахтера». В первой команде «горняков» провел 128 матчей и забил 23 гола. Также Коваленко является игроком национальной сборной Украины по футболу.

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