Коваленко перешел из «Шахтера» в итальянскую «Аталанту»

Украинский футболист Виктор Коваленко перешел из донецкого «Шахтера» в итальянскую «Аталанту». Информация о трансфере отображена на сайте Серии А.
Позже о переходе объявила сама «Аталанта».
Viktor #Kovalenko è un nuovo giocatore dell’#Atalanta!— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) February 1, 2021
Benvenuto Viktor!
Viktor Kovalenko is a new Nerazzurri player!
ласкаво просимо Віктор!
⠀#WelcomeKovalenko #GoAtalantaGo pic.twitter.com/zWf69L3N8V
По данным профильного ресурса Transfermarkt, сумма перехода составила 700 тысяч евро. Контракт с «Шахтером» у Коваленко истекал летом 2021 года, поэтому сумма компенсации за его досрочный разрыв относительно невелика.
24-летний Коваленко прибыл в Италию в воскресенье для подписания контракта с новым клубом.
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Виктор Коваленко родом из Херсона, воспитанник футбольной академии донецкого «Шахтера». В первой команде «горняков» провел 128 матчей и забил 23 гола. Также Коваленко является игроком национальной сборной Украины по футболу.