В зоне ООС во время дежурства исчез военнослужащий

В одной из воинских частей в зоне ООС, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», пропал военнослужащий. Об этом сообщается на странице группировки в Facebook.



Инцидент произошел вечером, 28 января.



«Военной службой правопорядка и правоохранительными органами сразу были приняты меры по его розыску, которые, к сожалению, результатов не дали», — сказано в сообщении.



Известно, что военный исчез во время дежурства на одном из взводных опорных пунктов. В то же время, его оружие и боеприпасы остались на месте службы.



Отмечается, что конфликтных ситуаций у боца ни с кем не было.



«По имеющейся информации, данный военнослужащий находится на территории неподконтрольной правительству Украины. Продолжаются следственные действия, обстоятельства выясняются», — добавили в руководстве группировки.