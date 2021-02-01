На Донбассе боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня с начала суток

Боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала понедельника, украинские военнослужащие не пострадали. Об этом сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил.



«В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", в пригороде Авдеевки, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь в сторону украинских позиций из автоматического станкового, ручного противотанкового и подствольного гранатометов», — говорится в сообщении.



Также неподалеку Новомихайловки противник вел огонь из стрелкового оружия, а у населенного пункта Пищевик — из автоматических станковых гранатометов.



О фактах нарушения режима прекращения огня украинской стороной сообщено представителям ОБСЕ.



«Боевых потерь среди наших защитников нет», — резюмировали в штабе.