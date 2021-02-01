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На Донбассе боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня с начала суток

01 февраля 2021, 18:37

На Донбассе боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня с начала суток

Боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала понедельника, украинские военнослужащие не пострадали. Об этом сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил.

«В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", в пригороде Авдеевки, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь в сторону украинских позиций из автоматического станкового, ручного противотанкового и подствольного гранатометов», — говорится в сообщении.

Также неподалеку Новомихайловки противник вел огонь из стрелкового оружия, а у населенного пункта Пищевик — из автоматических станковых гранатометов.

О фактах нарушения режима прекращения огня украинской стороной сообщено представителям ОБСЕ.

«Боевых потерь среди наших защитников нет», — резюмировали в штабе.

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