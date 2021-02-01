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По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 1 февраля

01 февраля 2021, 20:33

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 1 февраля

Ситуация с распространением COVID-19

Лаборатории Донецкой области сообщили о 66 новых больных ковидом на подконтрольной территории. С начала пандемииCOVID-19 обнаружили у 44 165 человек. Из них 39 580 человек выздоровели, 905 — умерли.

В Луганской области за сутки выявлено 20 заболевших. За все время исследований заболели 13 938 человек, из которых 11 677 пациентов выздоровели, 397 — умерли.

В отдельных районах Луганской области за сутки от коронавирусной болезни умерли еще 4 человека, заявили в группировке «ЛНР». Формирование признает 2624 случая заболевания COVID-19, из которых 2171 человек выздоровели, 233 — умерли. В группировке заявили также о получении первой партии российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Политика

Президент Владимир Зеленский считает, что переговоры в Нормандском формате исчерпают себя, если продолжатся без участия США.

Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук предложил вынести вопросы Крыма и Донбасса на всеукраинский референдум. Эту идею отверг председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Украинский законопроект о государственной политике переходного периода в оккупированном Крыму и ОРДЛО изучается Францией и Германией.

Общество

Прокуратура заочно сообщила 16 сотрудникам «генпрокуратуры ДНР» и сотруднику тайной тюрьмы боевиков «Изоляция» о подозрении в участии в террористической организации.

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16:04
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