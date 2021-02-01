По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 1 февраля

Ситуация с распространением COVID-19

Лаборатории Донецкой области сообщили о 66 новых больных ковидом на подконтрольной территории. С начала пандемииCOVID-19 обнаружили у 44 165 человек. Из них 39 580 человек выздоровели, 905 — умерли.



В Луганской области за сутки выявлено 20 заболевших. За все время исследований заболели 13 938 человек, из которых 11 677 пациентов выздоровели, 397 — умерли.



В отдельных районах Луганской области за сутки от коронавирусной болезни умерли еще 4 человека, заявили в группировке «ЛНР». Формирование признает 2624 случая заболевания COVID-19, из которых 2171 человек выздоровели, 233 — умерли. В группировке заявили также о получении первой партии российской вакцины от коронавируса «Спутник V».



Политика



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Общество



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