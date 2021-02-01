Украина рассказала в ОБСЕ, как Россия руководит оккупированным Донбассом

Украина во время заседания Форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ рассказала делегациям стран-участниц о системе политического, экономического и военного управления Россией временно оккупированными территориями на Донбассе. Об этом сообщает «Укринформ».



«Россией на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей создана система управления, которая обеспечивает полный контроль над деятельностью российских оккупационных администраций и минимизирует принятие ими каких-либо самостоятельных решений. Кураторами этих процессов являются соответствующие структуры администрации президента, правительства, силовых органов РФ», — сообщила украинская миссия при ОБСЕ.



Так, основные решения по внутриполитической ситуации на временно оккупированных территориях Донбасса обрабатываются помощником президента РФ Дмитрием Козаком. Он — главный представитель Путина на переговорах в Нормандском формате и куратор россиян в Трехсторонней контактной группе. В работе ему помогает подчиненное управление по приграничному сотрудничеству Администрации президента РФ во главе с Алексеем Филатовым.



За принятие решений, касающихся социально-экономических аспектов временно оккупированных территорий, в России отвечает Межведомственная комиссия по предоставлению гуманитарной помощи пострадавшим территориям юго-восточных регионов Донецкой и Луганской областей Украины, которая была создана Кремлем в декабре 2014 года. Председателем этой «межведомственной комиссии», в состав которой входят заместители глав министерств, ведомств и служб РФ, является первый заместитель министра экономического развития Российской Федерации. Сейчас это — Сергей Назаров, сменивший на этом посту Дмитрия Козака.



На местах «руководят» Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



«Другими двумя марионетками, которые изображают роль руководителей "правительств" в созданных Россией на Донбассе фиктивных квазигосударственных образованиях "ДНР" и "ЛНР" являются Александр Ананченко и Сергей Козлов соответственно», — говорится в сообщении.



Отмечается, что кадровые назначение по-прежнему согласуются в Москве, а формирование органов и структур происходит по российскому образцу.



«Одним из таких механизмов контроля оккупационных властей остается назначение должностных лиц РФ на ключевые должности в "ЛДНР". Например, "заместитель председателя правительства ДНР" Владимир Пашков является бывшим вице-губернатором Иркутской области, а "министр государственной безопасности ЛНР" по имени "Анатолий Антонов" является сотрудником ФСБ РФ, настоящее имя которого — Рашид Садыков», — отметила украинская сторона.



Система управления войсками на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины полностью интегрирована в систему управления Вооруженных сил РФ и построена по схеме: Генеральный штаб — Южный военный округ (Ростов-на-Дону) — оперативная группировка российских оккупационных войск.



Непосредственно на территории Донбасса Россией созданы два армейских корпуса: 1-й АК — на территории т. н. «ДНР» и 2-й АК — на территории т. н. «ЛНР». При этом органы управления этими корпусами являются элементами системы управления Южного военного округа — одной из четырех военно-административных единиц ВС РФ.



Эти два армейских корпуса, размещенные на временно оккупированном Донбассе, входят в оперативную группировку войск, созданную в соответствии с военной доктриной РФ, на базе штаба 8-й армии Южного военного округа для выполнения задач на Донском операционном направлении. Общая численность этой группировки составляет около 58 тысяч военнослужащих.



Командные должности в 1-м и 2-м армейских корпусах на оккупированном Донбассе занимают кадровые офицеры ВС РФ на ротационной основе. Сейчас 1-м АК российских оккупационных войск командует российский офицер с позывным «Примаков», 2-м АК — «Князев».