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Суд по MH17: Адвокаты обвиняемого хотят осмотреть все обломки самолета

01 февраля 2021, 22:23

Суд по MH17: Адвокаты обвиняемого хотят осмотреть все обломки самолета

Защита одного из обвиняемых, россиянина Олега Пулатова, хочет осмотреть не только реконструкцию части самолета рейса МН17 «Малайзийских авиалиний» в ангаре авиабазы в Нидерландах, но и получить доступ ко всем имеющимся обломкам авиалайнера. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на нидерландское издание Soester Courant.

«Очевидно, только около 20-30 процентов обломков самолета стали доступными для расследования, и очень ограниченная часть была использована для реконструкции только передней части самолета», — сказала адвокат Пулатова Сабина тен Дуссгате.

«Изображение, которое можно получить в результате реконструкции, может быть искаженным. Это лишь изображение прокуратуры », - добавила она.

Защита хочет исследовать, мог рейс MH17 быть сбит украинским истребителем, а не российской ракетой «Бук».

Суд примет решение об этом 15 апреля. Председатель суда уже объявил, что если будет проведена такая проверка, то участвовать в ней может только ограниченное количество людей.

«Заинтересованные стороны не могут быть там в связи с коронавирусными мерами», — сказал судья. В таком случае будет организована прямая трансляция.

В июле 2020 года адвокаты Пулатова уже получали от суда право осмотреть обломки авиалайнера.

Слушания по делу о сбитом над Донбассом пассажирском авиалайнере рейса МН17 «Малайзийских авиалиний» возобновились 1 февраля.

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