Суд по MH17: Адвокаты обвиняемого хотят осмотреть все обломки самолета

Защита одного из обвиняемых, россиянина Олега Пулатова, хочет осмотреть не только реконструкцию части самолета рейса МН17 «Малайзийских авиалиний» в ангаре авиабазы в Нидерландах, но и получить доступ ко всем имеющимся обломкам авиалайнера. Об этом сообщает
«Европейская правда» со ссылкой на нидерландское издание Soester Courant.
«Очевидно, только около 20-30 процентов обломков самолета стали доступными для расследования, и очень ограниченная часть была использована для реконструкции только передней части самолета», — сказала адвокат Пулатова Сабина тен Дуссгате.
«Изображение, которое можно получить в результате реконструкции, может быть искаженным. Это лишь изображение прокуратуры », - добавила она.
Защита хочет исследовать, мог рейс MH17 быть сбит украинским истребителем, а не российской ракетой «Бук».
Суд примет решение об этом 15 апреля. Председатель суда уже объявил, что если будет проведена такая проверка, то участвовать в ней может только ограниченное количество людей.
«Заинтересованные стороны не могут быть там в связи с коронавирусными мерами», — сказал судья. В таком случае будет организована прямая трансляция.
В июле 2020 года адвокаты Пулатова уже получали
от суда право осмотреть обломки авиалайнера.
Слушания по делу о сбитом над Донбассом пассажирском авиалайнере рейса МН17 «Малайзийских авиалиний» возобновились 1 февраля.