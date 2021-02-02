Штаб ООС: Боевики стреляли из гранатометов, без потерь

За минувшие сутки, 1 февраля, незаконные вооруженные формирования на Донбассе пять раз открывали огонь по позициям Объединенных сил. Украинские военнослужащие не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба ООС.



Обстрелы зафиксированы вблизи Авдеевки, Пищевика и Новомихайловки.



Боевики открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.



О фактах нарушения режима прекращения огня уведомлены представители ОБСЕ.



С 27 июля 2020 года и до вечера 31 января Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала не менее 7 950 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях. В том числе это 2 898 взрывов, 1 030 неопределенных пролетевших боеприпасов, 97 вспышек дульного пламени, 60 осветительных ракет, не менее 3 865 очередей и выстрелов.



Статистика ОБСЕ отличается от данных, которые приводит украинская сторона, из-за разной методики подсчетов. Так, штаб ООС обстрел позиции учитывает, как одно нарушение, а СММ ОБСЕ учитывает каждый выстрел или взрыв.

Режим полного прекращения огня на Донбассе формально действует с 27 июля. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество уменьшилось.