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Донецкая область внесла в статистику смерти от ковида, которые произошли еще в декабре-январе

02 февраля 2021, 09:10

Донецкая область внесла в статистику смерти от ковида, которые произошли еще в декабре-январе

В статистику заболеваемости коронавирусом в Донецкой области были добавлены 24 случая смерти, которые произошли в Мариуполе еще в декабре и январе. 

Об этом сообщил председатель облгосадминистрации Павел Кириленко.

То, что эти данные не были добавлены ранее Кириленко объяснил «техническим сбоем». По его словам, сейчас эта информация постепенно восстанавливается.

Также были учтены две смерти от коронавируса, которые произошли в Краматорске.

Кроме того, за минувшие сутки, 1 февраля, было выявлено 52 заболевших коронавирусом. Данные по территориальным громадам:

— 10 в Мариупольской;
— 8 в Волновахской ;
— по 4 в Мангушской, Ольгинской, Марьинской, Великоновоселковской, Селидовской и Угледарской;
— 3 в Кураховской;
— по 2 в Дружковской и Покровской;
— по 1 в Бахмутской, Андреевской и Добропольской.

За все время пандемии на подконтрольной Украине части Донецкой области подтверждено 44 220 случаев заболевания коронавирусом. Из них 39 580 человек выздоровели, а 931 умер. Продолжают болеть 3 709 человек.

За минувшие сутки в Украине выявили 2394 случаев заболевания коронавирусом. При этом 11 457 человек выздоровели, а 156 умерли.

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