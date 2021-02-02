«ДНР» заявила о 171 случае COVID-19 за сутки

За сутки в отдельных районах Донецкой области зафиксирован 171 случай инфицирования COVID-19. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ДНР».



По состоянию на 2 февраля «ДНР» признает 20 597 случаев COVID-19, из которых 10 909 человек выздоровели, 1804 — умерли. Согласно статистике, за последние два дня вследствие осложнений от коронавирусной болезни умерли двое человек.



Власти Украины не публикуют официальную информацию об эпидемической ситуации на временно неподконтрольных территориях.

За минувшие сутки в Украине выявили 2394 случаев заболевания коронавирусом. При этом 11 457 человек выздоровели, а 156 умерли.