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Мариуполец предстанет перед судом за сепаратистские публикации в соцсетях

02 февраля 2021, 12:17

Мариуполец предстанет перед судом за сепаратистские публикации в соцсетях

Прокуратура сообщила о подозрении в совершении преступления 50-летнему жителю Мариуполя, который размещал в социальной сети материалы сепаратистского характера. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, в течение 2018-2020 годов мужчина «неоднократно распространял материалы с призывами к развязыванию военного конфликта и совершению умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины».

Его подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и пропаганде войны (ч. 1 ст. 110, ст. 436 УК). Максимальное наказание за эти преступления — до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

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