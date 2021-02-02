Мариуполец предстанет перед судом за сепаратистские публикации в соцсетях

Прокуратура сообщила о подозрении в совершении преступления 50-летнему жителю Мариуполя, который размещал в социальной сети материалы сепаратистского характера. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



По данным следствия, в течение 2018-2020 годов мужчина «неоднократно распространял материалы с призывами к развязыванию военного конфликта и совершению умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины».



Его подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и пропаганде войны (ч. 1 ст. 110, ст. 436 УК). Максимальное наказание за эти преступления — до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.