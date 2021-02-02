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«Военная и государственная тайна». Боевик Гиркин — о возвращении из Донецка в Россию

02 февраля 2021, 13:04

«Военная и государственная тайна». Боевик Гиркин — о возвращении из Донецка в Россию

Бывший командир боевиков «ДНР», россиянин Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что причина его возвращения из Донецка в Россию в августе 2014 года касалась «военной и государственной тайны».

«Мне были сделаны предложения, от которых я не мог отказаться. Это касается вопросов, связанных с дальнейшим существованием республики и ополчения», — заявил он в эфире телеканала RT, отвечая на вопрос о причине своего вынужденного отъезда.

Гиркин отказался пояснять свой ответ, заявив, что это касается в его понимании «военной и государственной тайны». При этом он обвинил в своем отъезде тогдашнего помощника президента России и куратора «Л-ДНР» Владислава Суркова.

Еще он подчеркнул, что ему «никогда не нравился Сурков», а также люди, которых тот назначил управлять «Л-ДНР».

Игорь Гиркин участвовал в конфликте на Донбассе с апреля по август 2014 года, после чего вернулся в Россию. До этого участвовал в захвате Россией Крыма.

Гиркин является бывшим полковником ФСБ России. Рассказывал, что уволился из спецслужбы в 2013 году.

Гиркин является одним из четырех подозреваемых в крушении «Боинга» рейса MH17, который был сбит в небе над Донбассом в 2014 году. Судебные слушания по этому делу проходят в Нидерландах.

16 июня 2020 года Офис генпрокурора Украины огласил подозрение Гиркину в нарушении законов и обычаев войны.

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Владислав Сурков Игорь Гиркин
Места
Донецк

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