Бывший командир боевиков «ДНР», россиянин Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что причина его возвращения из Донецка в Россию в августе 2014 года касалась «военной и государственной тайны».



«Мне были сделаны предложения, от которых я не мог отказаться. Это касается вопросов, связанных с дальнейшим существованием республики и ополчения», — заявил он в эфире телеканала RT, отвечая на вопрос о причине своего вынужденного отъезда.



Гиркин отказался пояснять свой ответ, заявив, что это касается в его понимании «военной и государственной тайны». При этом он обвинил в своем отъезде тогдашнего помощника президента России и куратора «Л-ДНР» Владислава Суркова.



Еще он подчеркнул, что ему «никогда не нравился Сурков», а также люди, которых тот назначил управлять «Л-ДНР».

Игорь Гиркин участвовал в конфликте на Донбассе с апреля по август 2014 года, после чего вернулся в Россию. До этого участвовал в захвате Россией Крыма.



Гиркин является бывшим полковником ФСБ России. Рассказывал, что уволился из спецслужбы в 2013 году.



Гиркин является одним из четырех подозреваемых в крушении «Боинга» рейса MH17, который был сбит в небе над Донбассом в 2014 году. Судебные слушания по этому делу проходят в Нидерландах.



16 июня 2020 года Офис генпрокурора Украины огласил подозрение Гиркину в нарушении законов и обычаев войны.