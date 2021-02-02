Аудит «Торецкугля» выявил больше 2 млрд гривен утерянного дохода и износ оборудования

С января 2017-го по сентябрь 2020 года государственное предприятие «Торецкуголь» потеряло 1,6 млрд гривен доходов из-за реализации угля операторам оптового рынка по цене ниже себестоимости. Об этом следует из результатов финансового аудита Государственной аудиторской службы.



Кроме этого, из-за реализации угля сторонним коммерческим юридическим лицам по цене ниже себестоимости ГП потеряло более 587 млн ​​гривен доходов.



В целом аудиторы установили убыточность деятельности предприятия и стабильное ухудшение основных финансово-экономических показателей.



В результате поставок угля предприятию «Госуглепостач» с нарушением условий договоров и не должным образом проведенной «Торецкуглем» претензионно-исковой работы образовалась дебиторская задолженность, что может привести к потере более чем 108 млн гривен доходов. Также ГП не использует свое право на предъявление исковых требований о взыскании штрафных санкций за невыполнение обязательств по договорам с «Госуглепостачем» что может привести к потере 62,5 млн гривен.



433,8 тысячи гривен ГП недополучило, так как не списало кредиторскую задолженность за неоплаченные товары и услуги.



Аудит показал, что в течение 2017 — 2019 годов предприятием не выполнялся план по добыче угля: в 2018 на 9,3%, в 2019 на 6,4%. Причина невыполнения плана — критическая изношенность основных средств (60-70%), недостаток собственных и отсутствие бюджетных средств для их переоснащения.