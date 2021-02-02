Верховная Рада усилила уголовную ответственность за преступления против журналистов. Принятие соответствующего законопроекта №3633 во втором чтении и в целом поддержал 341 народный депутат на заседании во вторник.
Документ предлагает изложить в новой редакции часть 4 статьи 345-1 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении журналиста).
Обновленные нормы статьи кодекса предусматривают уголовную ответственность в виде лишения свободы на 7-14 лет за угрозу убийством, насилием, уничтожением или повреждением имущества журналиста, его близким родственникам или членам семьи, умышленное нанесение им побоев, легких, средней тяжести или тяжких телесных повреждений в связи с осуществлением этим журналистом законной профессиональной деятельности, совершенное повторно или по предварительному сговору группой лиц или организованной группой.
Также законопроект увеличивает санкции в статье 171 Уголовного кодекса (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов).
Так, штрафом в размере 8500 - 17 тысяч гривен, арестом на срок до 6 месяцев, или ограничением свободы на срок до 3 лет будут наказывать за:
Штраф в 17-34 тысяч гривен, арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 4 лет предусмотрены в законопроекте за:
Эти же действия, совершенные должностным лицом с использованием служебного положения или по предварительному сговору группой лиц, могут повлечь штраф в 34-51 тысячу гривен или ограничение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности.