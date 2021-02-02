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Депутаты усилили ответственность за преступления против журналистов

02 февраля 2021, 15:25

Депутаты усилили ответственность за преступления против журналистов

Верховная Рада усилила уголовную ответственность за преступления против журналистов. Принятие соответствующего законопроекта №3633 во втором чтении и в целом поддержал 341 народный депутат на заседании во вторник.

Документ предлагает изложить в новой редакции часть 4 статьи 345-1 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении журналиста).

Обновленные нормы статьи кодекса предусматривают уголовную ответственность в виде лишения свободы на 7-14 лет за угрозу убийством, насилием, уничтожением или повреждением имущества журналиста, его близким родственникам или членам семьи, умышленное нанесение им побоев, легких, средней тяжести или тяжких телесных повреждений в связи с осуществлением этим журналистом законной профессиональной деятельности, совершенное повторно или по предварительному сговору группой лиц или организованной группой.

Также законопроект увеличивает санкции в статье 171 Уголовного кодекса (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов).

Так, штрафом в размере 8500 - 17 тысяч гривен, арестом на срок до 6 месяцев, или ограничением свободы на срок до 3 лет будут наказывать за:

  • незаконное изъятие собранных, обработанных, подготовленных журналистом материалов и технических средств;
  • незаконный отказ в доступе его к информации;
  • незаконный запрет освещения отдельных тем, показа отдельных лиц, критики субъекта властных полномочий и любое другое умышленное препятствование профдеятельности журналиста.

Штраф в 17-34 тысяч гривен, арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 4 лет предусмотрены в законопроекте за:

  • влияние в любой форме на журналиста для препятствования выполнению им профобязанностей;
  • преследование в связи с его профдеятельностью.

Эти же действия, совершенные должностным лицом с использованием служебного положения или по предварительному сговору группой лиц, могут повлечь штраф в 34-51 тысячу гривен или ограничение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности.

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