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Янукович просит Украину прислать в РФ прокуроров для обсуждения дел Майдана

02 февраля 2021, 15:42

Янукович просит Украину прислать в РФ прокуроров для обсуждения дел Майдана

Экс-президент Виктор Янукович просит Офис генерального прокурора и Государственное бюро расследований прислать к нему прокуроров для выяснения всех необходимых вопросов для расследования дел Майдана. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-службу адвокатского объединения «Aver Lex», которое подало соответствующие заявления.

«После распространения на прошлой неделе Государственным бюро расследований в СМИ новой "порции" неправдивой информации о якобы вручении четвертому президенту Украины Виктору Януковичу нового подозрения в государственной измене, он снова обратился в ОГП с просьбой приехать к нему в Российскую Федерацию, где он ранее получил временное убежище», — цитирует пресс-служба адвоката Виталия Сердюка.

Адвокат напомнил, что место пребывания Януковича давно известно правоохранительным органам Украины. Адрес подтвержден в том числе и Генеральной прокуратурой РФ.

«И, несмотря на то, что у ГБР совершенно нет оснований для того, чтобы выносить какие-либо подозрения по Харьковским соглашениям, Виктор Янукович в очередной раз готов ко встрече и максимальному сотрудничеству со следствием для установления и наказания виновников преступлений 2014 года», — говорится в сообщении.

28 января следователи ГБР по согласованию с прокурорами Офиса генерального прокурора уведомили о подозрении бывшего президента Украины в государственной измене за подписание «харьковских соглашений» в пользу Российской Федерации.

В марте 2017 года адвокат Януковича Сердюк рассказал журналистам, что его подзащитный зарегистрирован по адресу: РФ, город Ростов-на-Дону, ул. Еременко 81, корпус В. Адвокат отметил, что адрес подтвержден миграционной службой и Генпрокуратурой РФ.

Как писали ранее СМИ, по этому адресу расположен элитный коттеджный поселок, на территорию которого попасть невозможно.

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