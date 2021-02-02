Боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня с начала суток

Боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала суток, погиб украинский военнослужащий. Об этом сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил.



«В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", у Крымского, оккупанты открывали огонь из подствольного гранатомета, а вблизи Пивденного — из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия», — говорится в сообщении.



Кроме того, недалеко от населенного пункта Шумы противник вел в сторону украинских позиций прицельный снайперский огонь. Вследствие выстрела снайпера получил тяжелое ранение военнослужащий из состава Объединенных сил.



Также в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» пророссийские боевики открывали прицельный огонь из автоматического станкового и станковой противотанкового гранатометов вблизи Павлополя.



О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

Ранее в в украинской делегации в Трехсторонний контактной группе сообщили о том, что снайпер боевиков тяжело ранил украинского военнослужащего вблизи города Торецк. От полученных травм военный скончался в больнице.



