Коронавирус на Луганщине: 38 новых случаев и три смерти

За минувшие сутки в Луганской области лабораторно подтвердилось 38 новых случаев COVID-19. От осложнений умерли еще три человека — 70-летний мужчина из Северодонецка, 61-летняя женщина из Кременского района и 71-летний мужчина из Сватовского района. Об этом сообщили в облгосадминистрации.



12 новых случаев заболевания выявили в Северодонецке, восемь в Лисичанске, пять в Меловском районе, по четыре в Попаснянском районе и городе Рубежное, два в Станично-Луганском районе, по одному в Беловодском, Сватовском и Старобельском районах.



За все время исследований в области коронавирус подтвержден у 13 976 человек. Из них выздоровели — 11874 (197 за последние сутки), лечатся — 1702, умерло 400 человек.



Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 — 15,9%.