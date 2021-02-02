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Арестович объяснил, почему Киев не заявляет о срыве режима тишины на Донбассе

02 февраля 2021, 20:00

Арестович объяснил, почему Киев не заявляет о срыве режима тишины на Донбассе

Советник по информационной политике украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович считает, что несмотря на нарушение режима тишины нет оснований говорить о его срыве. Об этом он заявил в эфире «Радио Свобода».

По словам Арестовича, можно говорить только о нарушении режима прекращения огня, а не о его срыве.

«Бывают дни, когда не стреляют вообще ни разу. Бывают дни, когда стреляют, ранят и убивают наших бойцов. Для того чтобы заявить, что режим прекращения огня сорван, нужно, мне кажется, чтобы стороны вернулись к ведению боевых действий на не менее чем две недели, и можно было констатировать, что все международные механизмы по возврату сторон к соблюдению режима не подействовали — вот тогда лидеры нормандской четверки констатируют, что режим сорван. А сейчас мы можем говорить о нарушении режима в большей или меньшей степени», — сказал он.

В январе на Донбассе от пуль снайперов погибли несколько военнослужащих ВСУ. В частности, 2 февраля неподалеку Шумов в результате выстрела снайпера был тяжело ранен военнослужащий ВСУ, ему оперативно оказали медицинскую помощь, однако спасти бойца не удалось.

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