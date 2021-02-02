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Суд продлил меру пресечения обвиняемым в убийстве журналиста Павла Шеремета

02 февраля 2021, 21:30

Суд продлил меру пресечения обвиняемым в убийстве журналиста Павла Шеремета

Шевченковский районный суд Киева продлил меру пресечения обвиняемым в убийстве журналиста Павла Шеремета еще на два месяца, до второго апреля: Андрей Антоненко остаётся под арестом, Юлия Кузьменко — под домашний арестом, а в отношении Яны Дугарь продолжает действовать мера пресечения в виде личных обязательств. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Соответствующее решение суд принял во вторник, удовлетворив, таким образом, ходатайство стороны обвинения.

На решение суда о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей Антоненко, согласно законодательству, можно подать апелляцию.

Ряд народных депутатов нынешнего и предыдущего созывов парламента (Владимир Арьев, Николай Величкович, София Федына, Андрей Тетерук, Яна Зинкевич, Марина Ионова, Ирина Фриз) подали в суд заявление о готовности взять Антоненко на поруки.

До рассмотрения ходатайства прокуратуры о продлении срока меры пресечения суд продолжил рассмотрение дела по существу — исследование письменных материалов.

По ранее согласованному графику, следующее заседание суда назначено на вторник, 9 февраля.

Павел Шеремет был убит в Киеве 20 июля 2016 года в результате подрыва автомобиля, в котором он ехал. Белорусско-российский журналист работал в Украине с 2012 года.

Официальные версии убийства Шеремета неоднократно менялись — от «результата работы российских спецслужб» до «убийство из-за профессиональной деятельности».

4 января СМИ опубликовали записи разговоров, как утверждается, главы КГБ Беларуси Вадима Зайцева из которых следует, что еще в 2012 году спецслужбы обсуждали убийство Павла Шеремета.

В Нацполиции заявили о наличии свидетельств возможной причастности спецслужб Беларуси к убийству Шеремета в Киеве четыре года назад.

Эти аудиозаписи распространил экс-сотрудник белорусского спецназа Игорь Макар. Аудио ему передал источник в КГБ Беларуси. Макар находится в ЕС и готов сотрудничать с украинским следствием.

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