Суд продлил меру пресечения обвиняемым в убийстве журналиста Павла Шеремета

Шевченковский районный суд Киева продлил меру пресечения обвиняемым в убийстве журналиста Павла Шеремета еще на два месяца, до второго апреля: Андрей Антоненко остаётся под арестом, Юлия Кузьменко — под домашний арестом, а в отношении Яны Дугарь продолжает действовать мера пресечения в виде личных обязательств. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».



Соответствующее решение суд принял во вторник, удовлетворив, таким образом, ходатайство стороны обвинения.



На решение суда о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей Антоненко, согласно законодательству, можно подать апелляцию.



Ряд народных депутатов нынешнего и предыдущего созывов парламента (Владимир Арьев, Николай Величкович, София Федына, Андрей Тетерук, Яна Зинкевич, Марина Ионова, Ирина Фриз) подали в суд заявление о готовности взять Антоненко на поруки.



До рассмотрения ходатайства прокуратуры о продлении срока меры пресечения суд продолжил рассмотрение дела по существу — исследование письменных материалов.



По ранее согласованному графику, следующее заседание суда назначено на вторник, 9 февраля.

Павел Шеремет был убит в Киеве 20 июля 2016 года в результате подрыва автомобиля, в котором он ехал. Белорусско-российский журналист работал в Украине с 2012 года.



Официальные версии убийства Шеремета неоднократно менялись — от «результата работы российских спецслужб» до «убийство из-за профессиональной деятельности».



4 января СМИ опубликовали записи разговоров, как утверждается, главы КГБ Беларуси Вадима Зайцева из которых следует, что еще в 2012 году спецслужбы обсуждали убийство Павла Шеремета.



В Нацполиции заявили о наличии свидетельств возможной причастности спецслужб Беларуси к убийству Шеремета в Киеве четыре года назад.



Эти аудиозаписи распространил экс-сотрудник белорусского спецназа Игорь Макар. Аудио ему передал источник в КГБ Беларуси. Макар находится в ЕС и готов сотрудничать с украинским следствием.