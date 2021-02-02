Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Зеленский ввел санкции против соратника Медведчука и его телеканала

02 февраля 2021, 22:32

Зеленский ввел санкции против соратника Медведчука и его телеканала

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против народного депутата Украины из фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака, а также восьми обществ с ограниченной ответственностью сроком на 5 лет. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

«В соответствии со статьей 107 Конституции Украины постановляю: ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021г «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», — сказано в тексте указа.

Сообщается, что контроль за выполнением этого решения возлагается на секретаря СНБО Алексея Данилова.

Санкции предусматривают:

— блокировку активов — временное ограничение права человека пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом;
— ограничение торговых операций;
— ограничения, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;
— предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;
— приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств;
— аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности;
— полный или частичный запрет совершения сделок с ценными бумагами, эмитентами которых являются лица, к которым применены санкции в соответствии с настоящим Законом;
— прекращение выдачи разрешений, лицензий на ввоз в Украину из иностранного государства или вывоз из Украины валютных ценностей и ограничения выдачи наличных по платежным картам, эмитированным резидентами иностранного государства;
— запрет передачи технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности;

Также на пять лет введены санкции против региональных вещателей канала «112-Украина» — «Новый формат», «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ».

ТЕГИ

Люди
Тарас Козак
Организации
ОПЗЖ
Прочее
Санкции

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:50
Боевики не пропустили наблюдателей ОБСЕ на блокпостах у Александровского и Изварино
12:02
«ДНР» ввела новые правила управления недвижимостью, которую посчитает бесхозной
10:42
«ДНР» заявила о 171 случае COVID-19 за сутки
20:33
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 1 февраля
16:04
В «ДНР» показали, как Пушилин вакцинировался от коронавируса
15:34
«ЛНР» задержала за взятку служащего одного из угольных предприятий
14:27
«Л-ДНР» не увидели нарушения Минских соглашений в заявлении о захвате всего Донбасса
13:12
В «ДНР» утвердили повышение тарифов на коммуналку
11:34
Скандальная доктрина «Русский Донбасс» и повышение тарифов в Донецке и Луганске. Дайджест НД ►
11:29
«ЛНР» тоже получила партию российской вакцины от коронавируса
09:11
«ЛНР» зафиксировала еще 4 смерти от COVID-19
23:45
Главные новости Донбасса за неделю
все новости
23:50
Боевики не пропустили наблюдателей ОБСЕ на блокпостах у Александровского и Изварино
22:32
Зеленский ввел санкции против соратника Медведчука и его телеканала
21:30
Суд продлил меру пресечения обвиняемым в убийстве журналиста Павла Шеремета
20:00
Арестович объяснил, почему Киев не заявляет о срыве режима тишины на Донбассе
19:23
Навального приговорили к тюремному сроку в России
18:55
Коронавирус на Луганщине: 38 новых случаев и три смерти
18:08
Боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня с начала суток
16:22
Снайпер «ДНР» застрелил украинского бойца
16:10
Онлайн-регистрация места проживания упростит жизнь переселенцев, обещают в Минцифры
15:42
Янукович просит Украину прислать в РФ прокуроров для обсуждения дел Майдана
15:25
Депутаты усилили ответственность за преступления против журналистов
14:41
Аудит «Торецкугля» выявил больше 2 млрд гривен утерянного дохода и износ оборудования
все новости
ВИДЕО
Скандальная доктрина «Русский Донбасс» и повышение тарифов в Донецке и Луганске. Дайджест НД ►
01 февраля, 11:34
Протесты захлестнули Россию и Украину. А что в Донецке? ►
30 января, 21:50
Бюджеты городов Донбасса: коррупция, скандалы, контроль ►
28 января, 15:32

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция