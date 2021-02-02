Зеленский ввел санкции против соратника Медведчука и его телеканала

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против народного депутата Украины из фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака, а также восьми обществ с ограниченной ответственностью сроком на 5 лет. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.



«В соответствии со статьей 107 Конституции Украины постановляю: ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021г «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», — сказано в тексте указа.



Сообщается, что контроль за выполнением этого решения возлагается на секретаря СНБО Алексея Данилова.



Санкции предусматривают:



— блокировку активов — временное ограничение права человека пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом;

— ограничение торговых операций;

— ограничения, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;

— предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;

— приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств;

— аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности;

— полный или частичный запрет совершения сделок с ценными бумагами, эмитентами которых являются лица, к которым применены санкции в соответствии с настоящим Законом;

— прекращение выдачи разрешений, лицензий на ввоз в Украину из иностранного государства или вывоз из Украины валютных ценностей и ограничения выдачи наличных по платежным картам, эмитированным резидентами иностранного государства;

— запрет передачи технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности;



Также на пять лет введены санкции против региональных вещателей канала «112-Украина» — «Новый формат», «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ».