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Боевики не пропустили наблюдателей ОБСЕ на блокпостах у Александровского и Изварино

02 февраля 2021, 23:50

Боевики не пропустили наблюдателей ОБСЕ на блокпостах у Александровского и Изварино

Боевики отказали в проезде наблюдателям миссии ОБСЕ через свои блокпосты у оккупированных населенных пунктов Александровское на Донетчине и приграничном Изварино на Луганщине. Об этом сообщается в отчете миссии.

«На блокпосте вблизи н. п. Александровское (бывш. Розы Люксембург; неподконтрольный правительству, 90 км к юго-востоку от Донецка) 2 члена вооруженных формирований (мужчины 30–39 и 50–59 лет; один был явно вооружен) не пропустили патруль Миссии, сославшись на приказы от командиров», — говорится в отчете.

В пункте пропуска на границе возле н. п. Изварино член вооруженных формирований также сослался на приказы от командиров.

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