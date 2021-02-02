Боевики не пропустили наблюдателей ОБСЕ на блокпостах у Александровского и Изварино

Боевики отказали в проезде наблюдателям миссии ОБСЕ через свои блокпосты у оккупированных населенных пунктов Александровское на Донетчине и приграничном Изварино на Луганщине. Об этом сообщается в отчете миссии.



«На блокпосте вблизи н. п. Александровское (бывш. Розы Люксембург; неподконтрольный правительству, 90 км к юго-востоку от Донецка) 2 члена вооруженных формирований (мужчины 30–39 и 50–59 лет; один был явно вооружен) не пропустили патруль Миссии, сославшись на приказы от командиров», — говорится в отчете.



В пункте пропуска на границе возле н. п. Изварино член вооруженных формирований также сослался на приказы от командиров.