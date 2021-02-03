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По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 2 февраля

03 февраля 2021, 01:19

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 2 февраля

Ситуация с распространением COVID-19

В Донецкой области выявлено еще 52 заболевших коронавирусом. За все время исследований на подконтрольной территории подтверждено 44 220 случаев заболевания коронавирусом. Из них 39 580 человек выздоровели, а 931 — умер.

В отдельных районах Донецкой области зафиксирован 171 случай инфицирования COVID-19, утверждают в группировке «ДНР». Всего там признают 20 597 случаев COVID-19, из которых 10 909 человек выздоровели, 1804 — умерли.

В Луганской области лабораторно подтвердилось 38 новых случаев COVID-19. От осложнений умерли еще три человека. С начала пандемии коронавирус подтвержден у 13 976 человек: выздоровели — 11874 человек, умерли — 400.

Политика

Включение США в Нормандский формат возможно только в случае достижения консенсуса между всеми участниками переговорного процесса, в который помимо Украины входят Франция, Германия и РФ, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Председательница ОБСЕ, глава МИД Швеции Анн Линде в разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым призвала к возобновлению работы всех пунктов пропуска вдоль линии соприкосновения.

Боевые действия

В украинской делегации Трехсторонней контактной группы не видят оснований считать перемирие на Донбассе сорванным, несмотря на гибель бойца ВСУ в результате снайперского обстрела 2 февраля. На прошлой неделе вследствие обстрелов погиб один военнослужащий Объединенных сил, пятеро получили ранения.

Общество

Итальянское подразделение издательства Pearson разместило в учебниках для учащихся средней школы ложные сведения о том, что в 2014 году в Крыму прошел «референдум» о вхождении в состав России, а также об «автономии» отдельных районов Донбасса.

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