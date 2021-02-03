Сутки на Донбассе: обстрелы и гибель военнослужащего ВСУ

За минувшие сутки пророссийские незаконные вооруженные формирования на Донбассе восемь раз нарушили режим прекращения огня, погиб один украинский военный. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Подчеркивается, что в районе Пивденного НВФ открывали огонь из минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Недалеко от населенного Шумы пункта велся в сторону украинских позиций прицельный снайперский огонь. Вследствие выстрела снайпера получил тяжелое ранение украинский военнослужащий. Раненый военный скончался в больнице



Также боевики открывали огонь из подствольного гранатомета у Крымского, а вблизи населенного пункта Зайцево — из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия, подчеркнули в штабе.



Неподалеку Павлополя НВФ вели огонь из автоматического станкового противотанкового гранатомета, а неподалеку Водяного была замечена работа снайпера.



Кроме того, неподалеку Авдеевки зафиксирован пролет БПЛА боевиков с пересечением линии разграничения, который сбросил два выстрела ВОГ-17 неподалеку украинских позиций. Украинские бойцы сбили беспилотник средствами радиоэлектронной борьбы.



Обо всех фактах нарушений режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщили представителям ОБСЕ.



В свою очередь группировка «ДНР» заявила, что пять жилых домов были повреждены в селе Сигнальное к югу от Донецка в результате обстрела. Подчеркивается, что повреждены дома по адресам: улица Гагарина, 12, 13, 15 и 16, улица Пионерская, 2.