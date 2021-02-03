Еще 3285 заболевших коронавирусом выявили в Украине

В Украине за минувшие сутки выявлено 3285 новых случая заболевания коронавирусом. При этом выздоровели 10 101 человек, а умерли 165 пациентов. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



За все время пандемии в стране зарегистрировано 1 227 164 человек. Из них 1 045 473 человека выздоровели, а 23 089 умерли.



За день наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (330), Ивано-Франковской (298), Харьковской (230), Запорожской (211) и Полтавской (192) областях.



Всего за сутки было проведено 43 643 тестирований на коронавирус.



В статистике не указана информация о заболеваемости коронавирусом в неподконтрольных Украине частях Донецкой и Луганской областей, а также в Крыму.



Днем ранее сообщалось о 2394 заболевших.